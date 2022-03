Stöger vor dem CL-Spiel: Österreich glaubt an Salzburg-Sieg

Das Wunder von Cordoba oder die Schande von Gijon: Wenn Deutschland im Fußball auf Österreich trifft, sind Emotionen vorprogrammiert. Am Dienstag ist es wieder so weit: Der FC Bayern empfängt RB Salzburg im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League.

"Es wäre keine Tragödie, wenn Salzburg das nicht schafft. Aber es gibt sicher viele Österreicher, die daran glauben", sagt der österreichische Fußballtrainer Peter Stöger im Blickpunkt Sport. "Es gibt viele, die darauf spekulieren, dass die Bayern an einem schlechten Tag zu schlagen sind."

Auch Bayern hatte schon schlechte Tage

Schlechte Tage hatten die Bayern in dieser Saison bereits, wie bei der 2:4-Niederlage gegen Aufsteiger Bochum. "Über die Qualität müssen wir nicht diskutieren, aber das Selbstverständnis fehlt. Mal sehen, was nach dem Spiel gegen Salzburg und auch in Richtung Meisterschaft passiert", erklärt Stöger.

"Es wird am Dienstag schwer für Bayern, das glaube ich." Peter Stöger

Dass deutsche Vereine mit einer Selbstverständlichkeit Siege gegen österreichische Klubs einfahren, ist nicht mehr der Fall. Zu stark ist vor allem der Serienmeister RB Salzburg in den letzten Jahren geworden.

Talentschmiede Salzburg

Erling Haaland hatte seinen Durchbruch bei den Mozartstädtern bevor er in die deutsche Bundesliga zu Borussia Dortmund wechselte. Auch der Hachinger Karim Adeyemi avancierte in den letzten Jahren in Salzburg zum Toptalent. Sein Wechsel im Sommer scheint beschlossen zu sein, Europa jagt den Youngster. Auch die Bayern scheinen Interesse zu haben: "Das ist ein großartiger Spieler. Die Salzburger haben sich von Leipzig emanzipiert, die Spieler sind in ganz Europa interessant."