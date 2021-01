Stoch gewinnt Vierschanzentournee - Geiger noch Zweiter

"König Kamil" hat es wieder mal allen gezeigt. Der formstarke Routinier ließ auf der letzten Station der 69. Vierschanzentournee nichts mehr anbrennen. Mit Sprüngen auf 139,0 und 140 Meter sicherte sich der 33-Jährige den Tagessieg und damit auch die Tourneegesamtwertung. Es ist seine dritter Triumph bei der prestigeträchtigen Veranstaltung nach 2016/2017 und 2017/2018.

"Ich bin einfach glücklich", sagte der Pole im ZDF. und bedankte sich bei seinem ganzen Team, das ihn über die vier Tourneespringen so gut unterstützt habe. Gerade nach Oberstdorf, als die polnische Mannschaft wegen eines positiven Coronatests von Klemens Muranka bereits ausgeschlossen worden war, sei dies ein besonderer Sieg.

Geiger überholt noch Kubacki und Granerud

Karl Geiger (Oberstdorf) war mit einem ordentlichen Punktrückstand als Gesamtvierter in den Wettbewerb auf der Paul-Außenleitner-Schanze gestartet. Mit seinem Sprung auf 138,0 m zog er bereits im ersten Durchgang an seinen Konkurrenten Dawid Kubacki (Polen) und Halvor Egner Granerud (Norwegen) vorbei. Im Finaldurchgang legte der 27-jährige Oberstdorfer 133,5 m nach - das reichte zu Platz drei in der Tageswertung hinter Stoch und Marius Lindvik (Norwegen) und zu Platz zwei in der Tourneewertung, knapp vor Titelverteidiger Kubacki.