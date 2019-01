02.01.2019, 15:32 Uhr

Steudtners Achterbahnfahrt auf den höchsten Wellen der Welt

In Nazaré in Portugal entstehen die weltweit gewaltigsten Wellen. Der in Nürnberg aufgewachsene Sebastian Steudtner surft auf ihnen. Das ist "wie eine Achterbahnfahrt auf dem Oktoberfest", sagt der 33-Jährige.