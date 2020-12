Sternstundentag - Gerg und Schwabl am Spendentelefon

Am 11. Dezember feiert der BR wieder seinen traditionellen Sternstunden-Tag. 2019 kamen hier 8,5 Millionen Euro für Kinder in Not zusammen. Und auch in diesem Jahr soll wieder Geld für die Kinderhilfsaktion gesammelt werden, um möglichst viele "Sternstundenwünsche" zu erfüllen.

Manfred Schwabl, Präsident von Fußball-Drittligist SpVgg Unterhaching, wird an diesem Freitag außerdem am Spendentelefon sitzen. Auch Ex-Skistar Hilde Gerg nimmt sich die Zeit, um den Kindern zu helfen und Gutes zu tun.