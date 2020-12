Sternstundenaktion 2020: "Haching schaut hin"

Alles ist in diesem Jahr anders - auch Weihnachten. Doch eine ganz besonders wichtige Sache wird auch in diesem Jahr stattfinden: Der Sternstundentag des Bayerischen Rundfunks am 11. Dezember 2020. Und auch die SpVgg Unterhaching mit ihrem Sozialformat "Haching schaut hin" wird wie in den vergangenen Jahren dabei helfen, dass erneut eine hohe Summe für bedürftige Kinder zusammenkommt.

"Für uns als Verein ist dieser Tag eine absolute Herzensangelegenheit – und vielleicht in diesem Jahr sogar noch ein bisschen mehr", sagt Präsident Manfred Schwabl. "In diesen Zeiten zählt vor allem eins: Zusammenhalten! Für uns ist es deshalb selbstverständlich, diese tolle Aktion des BR mit voller Kraft zu unterstützen. Die Weihnachtszeit ist immer ein sehr guter Anlass, nicht nur auf sich, sondern besonders auch auf andere zu schauen. Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr unseren Beitrag dazu leisten, damit möglichst vielen Kindern geholfen werden kann."

Spendenaktion und Versteigerung für den guten Zweck

Viele Aktionen, wie etwa die Spendenaktion, die im vergangenen Jahr im Rahmen des Derbys gegen den TSV 1860 München stattfand, können in diesem Jahr aus bekannten Gründen nicht durchgeführt werden. "Haching schaut hin" hat dennoch drei Aktionen ins Leben gerufen, um möglichst viele Spenden für Sternstunden zu generieren.

1. Zum Einläuten der Sternstundenzeit werden seit dem 27. November 2020 im Ticketshop der Spielvereinigung ganz besondere Online-Tickets verkauft. Für den Preis von 10, 20 oder 25 Euro kann ein "Sternstunden-Ticket" erworben werden. Der Erlös geht zu 100 Prozent an Sternstunden.

2. Auch in diesem Jahr werden einzigartige Artikel versteigert, die es so nicht zu kaufen gibt. Die Hachinger Spieler und das Trainerteam haben in der Kabine fleißig gesammelt. So werden u.a. Schuhe, Trainingsoutfits oder auch Trikots der Hachinger Profis auf der Plattform ebay angeboten. Zudem haben viele ehemalige Haching-Spieler ihre Trikots zur Verfügung gestellt, wie etwa Karim Adeyemi (RB Salzburg), Florian Niederlechner (FC Augsburg), Pascal Köpke (1. FC Nürnberg), Ulrich Taffertshofer (VfL Osnabrück) und Finn Porath (Holstein Kiel). Auch Ralph Hasenhüttl, Trainer des FC Southampton hat sich an der Aktion beteiligt. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle!