Sterne des Sports für "Dragon Dojo": Kampfkunst und Lebensform

Kiai! Ein lauter Schrei dröhnt durch die Sporthalle in Großmehring bei Ingolstadt. Der Geruch von Schweiß, Leder, Kunststoff liegt in der Luft. Mehr als 20 Kinder trainieren neue Techniken im Kyokushin-Karate – eine der härtesten Stilformen der Kampfkunst.

Trainer Markus Dietrich vom Dragon Dojo e.V. zählt auf Japanisch vor, dann ein Kick mit rechts, ein Hieb mit links und ein Schrei. Immer wieder ziehen die Kinder ihre bunten Gurte enger um die Hüfte, denn die weißen Karateanzüge sind zum Teil noch zu groß für sie.

Karate ist eine Lebensform

Markus Dietrich achtet auf die Ausführung und ihre Körperhaltung. Seit zwanzig Jahren macht er Karate. Auf seinen Armen, Beinen und am Rücken sind japanische Schriftzeichen tätowiert. "Karate ist für mich eine Lebensform, eine große Erfüllung", sagt Dietrich. Er lebt nach den Werten, die er auch an die Kinder im Karate-Verein vermittelt: gegenseitiger Respekt und Disziplin.

Besonders wichtig ist ihm die soziale Komponente, die vom Gründer des Kyokushin-Karate, Masutatsu Oyama, vorgegeben wurde. "Wir als Karate-Kurs müssen uns auch sozial in die Gesellschaft einbringen", erklärt Dietrich. "Wir eignen uns Wissen an, das andere leider brauchen müssen."

Ein Selbstverteidigungskurs für Rettungskräfte

Damit meint er Rettungskräfte. In seinem Alltag bei der Freiwilligen Feuerwehr nimmt er wahr, wie die gewaltbereiten Angriffe auf zum Beispiel Feuerwehrleute oder Sanitäter zunehmen. Seine Idee: ein Selbstverteidigungskurs für Rettungskräfte unter dem Motto "Wir helfen Helfern". "Ich würde meinen Sport gern auf eine andere Art den Menschen näherbringen. Aber leider ist es so, dass sich immer mehr Rettungskräfte selber verteidigen müssen. Das ist sehr schade." Schon mehr als 400 Rettungskräfte haben mitgemacht.

Silberner Stern des Sports und Publikumspreis

Der Deutsche Olympische Sportbund hat den Dragon Dojo Verein dafür als bayerischen Landessieger mit dem silbernen Stern des Sports ausgezeichnet – inklusive Ticket für das bundesweite Finale am 23. Januar. "Ich war am Anfang überrascht. Wir machen viel für unsere Gesellschaft. Ein Danke hätte auch gereicht, aber so ein Preis ist eine ganz andere Ebene“, sagt Markus Dietrich, der zusätzlich für den Publikumspreis nominiert ist. Bis zum 21. Januar kann für ihn abgestimmt werden.

Stolz lächelt er bei diesem Gedanken, um gleich wieder den Kindern die volle Aufmerksamkeit zu schenken. "Das Lachen in jedem Gesicht, das ist einfach die Erfüllung.“