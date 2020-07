Steffi Böhler - vom Langlauf zur Literatur

18 Jahre lang war Steffi Böhler vom SC Ibach im Schwarzwald im Weltcup unterwegs. Bis zu ihrem Karriereende bestritt sie unglaubliche 343 Weltcup-Rennen. Eine Zeit lang war dies sogar Weltrekord. Vier Olympische Spiele mit Silber und Bronze in der Staffel stehen als größte Erfolge zu Buche.

Ihr größter persönlicher Erfolg war aber der Sieg über ihre Krebserkrankung nach den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver. Die damalige Diagnose: ein bösartiger Tumor in der Schilddrüse. Nach ihrer vollständigen Genesung gewann sie vier Jahre später bei den Spielen in Sotschi mit der Staffel die Bronzemedaille.

Neue Leidenschaft entdeckt

Jetzt widmet sich die Sportsoldatin einer neuen Leidenschaft - der Kunst und Literatur. Zusammen mit dem Keller Steff hat sie ihr erstes Kinderbuch auf den Markt gebracht: "Der kleine Bulldogfahrer geht auf Reisen". Darin geht es um Freundschaft und Hilfsbereitschaft, um Freude und Dankbarkeit. Die Menschen und Tiere hat Böhler gezeichnet, die Fahrzeuge und Maschinen der Musiker.

Das erste Projekt hat ziemlich lange gedauert - sieben Jahre von der Idee bis zur fertigen Umsetzung. Aber das zweite Buch ist schon in Arbeit.