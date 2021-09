Stefan Kuntz ist neuer türkischer Nationaltrainer

Neue Herausforderung für Stefan Kuntz: Der U21-Erfolgstrainer verlässt den DFB nach mehr als fünf Jahren Richtung Bosporus und wird neuer Trainer der türkischen Fußball-Nationalmannschaft.

"Willkommen", schrieb der nationale Verband in einer offiziellen Mitteilung am Sonntag. Die Unterzeichnung des Vertrags soll am Montag um 15.00 Uhr erfolgen.

Am Sonntag war der Europameister von 1996 in den Flieger Richtung Türkei gestiegen, um die letzten Details zu verhandeln, kurz darauf erfolgte die Einigung. Bereits in den vergangenen Tagen war Kuntz für Gespräche mit dem neuen Nationalmannschaftsdirektor und Ex-Bundesliga-Profi Hamit Altintop in die Türkei gereist. Kuntz wird die Nachfolge des nach etlichen Misserfolgen kürzlich entlassenen Senol Günes antreten.