Stefan Effenberg: "Ohne Neuer wäre der FCB nicht auf Platz eins"

Manuel Neuer als Erfolgsgarant

Nicht nur sportlich, sondern auch menschlich sieht Effenberg in Kapitän Manuel Neuer den Schlüsselspieler für den Erfolg des Rekordmeisters. "Ohne Manuel Neuer hätte der FC Bayern die Championsleague nicht gewonnen und würde jetzt auch nicht auf Platz eins stehen", stellte er klar. "Es gibt immer viele, die denken sie wären Führungsspieler, und sind es aber gar nicht. Manuel Neuer ist ein absoluter Leader", lobte er den Torhüter. Gerade in Zeiten, in denen soziale Medien viel Einfluss üben, brauche es verstärkt solche Leader-Persönlichkeiten, um langfristigen Erfolg zu garantieren.

Effenberg nimmt Joachim Löw Schutz

Es brauche eine gewisse Hierarchie, um sich weiterzuentwickeln, erklärte Effenberg. In der Existenz "flacher Hierarchien" und dem Fehlen von "Leadern" sieht er auch das aktuelle Problem in der Nationalmannschaft begründet. Bundestrainer Joachim Löw dürfe dabei keinesfalls angeprangert werden. "Er hat es nicht einfach. Man darf nicht vergessen: Er hat uns zum Weltmeister gemacht, da haben wir ihm alle zugejubelt", mahnte Effenberg. In seinen Augen liegt das Problem nicht nur am Trainer, sondern zum Großteil auch an den Spielern. Er kritisierte vor allem die Körpersprache und mangelnde Aggressivität der DFB-Elf beim 0:6 gegen Spanien. "Die Spieler müssen die Leistung auch abrufen, sonst ist der Trainer machtlos. Außerdem gehören auch Funktionäre wie Oliver Bierhoff dazu", äußerte Effenberg.