Stefan Baumeister: Mit Spaß zur Medaille

Drei Weltcupsiege konnte Baumeister vor diesem Winter vorweisen. In dieser Saison kamen nun zwei weitere hinzu: In Carezza und auf der Simonhöhe jubelte der gebürtige Bad Aiblinger im Ziel, dazu kamen noch zwei zweite Plätze. Es ist sein bestes Jahr auf der Tour. Bisher war das 2019, als er bei den Snowboard-Weltmeisterschaften in Park City zweimal Bronze gewann - im Parallelslalom wie auch im Parallel-Riesenslalom.

Perfekte Olympia-Generalprobe

Inzwischen fühlt sich der Oberbayer im Riesenslalom am wohlsten - in Peking gilt er als Führender im Parallel-Riesenslalom-Gesamtweltcup nun als Mitfavorit, wenn es um die Verteilung des Edelmetalls geht.

"Ich bin happy", sagte der 28-Jährige nach seinem Finalsieg auf der Simonhöh, der Generalprobe für die Olympischen Winterspiele in Peking. Und auch ganz generell "Ich habe wirklich Spaß im Moment."