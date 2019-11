Start in die neue Biathlon-Saison: Wer ersetzt Laura Dahlmeier?

Das Team ist zweifelsohne auch ohne Laura Dahlmeier konkurrenzfähig. Aber: Die meisten Athletinnen im aktuellen deutschen Damen-Kader müssen erst noch ihre Konstanz unter Beweis stellen. Besonders im Fokus im neuen Winter: Denise Herrmann. Die Sächsin, die im bayerischen Ruhpolding trainiert, gewann bei der WM 2019 in Östersund - da wo auch die neue Weltcupsaison startet - den Weltmeister-Titel in der Verfolgung. Im Gesamtweltcup war sie - auch weil Dahlmeier zahlreiche Wochen ausgefallen war - als Achte die beste deutsche Biathletin.

Herrmann: "Laura ist Laura und ich bin ich"

"Laura ersetzen, das kann keine von uns. Laura ist einfach Laura und ich bin ich", erklärte Herrmann in einem Interview mit Sportschau.de. Sie weiß, dass die Augen auf sie gerichtet sind. Zusätzlichen Druck will sie sich aber nicht machen. Die Leistungen der Vorsaison bestätigen aber schon: "Was heißt Druck? Man kann ja Druck auch im positiven Sinne nutzen. Es wäre verwegen zu sagen: 'Wenn ich bei der WM Zehnte werde, bin ich zufrieden.' Ich weiß, wo es hingehen kann, wenn alles gut läuft", sagt Herrmann.

Wie stark sind Preuß, Hinz Hammerschmidt?

Dahinter scheint vieles offen: Zwei bayerischen Athletinnen kann man ebenfalls zutrauen, in Dahlmeiers Fußstapfen zu treten. Franziska Preuß war in der vergangenen Saison Gesamtweltcup-Neunte und damit zweitbeste Deutsche. Nur die Konstanz fehlte in den vergangenen Jahren. Und vor dem Saisonstart gibt es einige Fragezeichen: Gesundheitliche Probleme warfen sie in der Vorbereitung zurück, im Herbst konnte sie lange nicht trainieren. Der Saisonstart wird zeigen, wie stark die Staffel-Weltmeisterin von 2015 schon wieder ist.

Die Münchnerin Vanessa Hinz ist, wie Herrmann, ehemalige Langläuferin. Mit der Staffel gewann sie bereits drei Mal WM-Gold, in Einzelrennen wartet sie noch auf den ganz großen Durchbruch. Zwei Mal stand sie bisher auf dem Podest im Weltcup, erst ein Mal auf Platz eins.

Hammerschmidt zunächst im IBU-Cup

Gespannt schaut man auch auf das Comeback von Maren Hammerschmidt, die die vergangene Saison wegen einer Schienbein-Operation verpasst hat. Läuferisch präsentierte sie sich im Frühjahr mit einem Sieg bei der "Chiemgau Trophy" stark. Falls es auch am Schießstand schon wieder klappt, könnte sie durchaus auch wieder im Weltcup überraschen. In die Saison startet sie aber zunächst im zweitklassigen IBU-Cup, um wieder Wettkampfpraxis zusammeln.

Überraschungskandidatin Anna Weidel

Spannung versprechen auch die Auftritte der 23-jährigen Anna Weidel. Die Deutsch-Österreicherin vom WSV Kiefersfelden deutete in der vergangenen Weltcupsaison mit den Plätzen zehn und elf ihr Potential an. Ihre Entwicklung ist längst noch nicht abgeschlossen. Gut möglich, dass ein neues bayerisches Top-Talent irgendwann die Weltspitze erobert.