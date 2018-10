ADAC-3-Städterallye startet in Straubing

Mehr als 130 Fahrzeuge und Teams gehen heute (Freitag ab 15 Uhr) und morgen bei der diesjährigen ADAC-3-Städte-Rallye in Niederbayern an den Start. Die Starter für das Motorsportspektakel kommen aus ganz Europa, die Wertungsprüfungen finden in diesem Jahr auf Strecken rund um Straubing statt. Schirmherr ist der zweifache Rallye-Weltmeister Walter Röhrl.

Achter Lauf zur Deutschen Meisterschaft

Die ADAC-3-Städterallye ist der achte und letzte Lauf zur Deutschen Rallye-Meisterschaft. Gefahren wird auf Kursen in Straubing und im Vorderen Bayerischen Wald. Die Wertungsprüfungen über insgesamt 130 Kilometer führen die Teams heute und am Samstag in die Gemeinden Rattiszell, Stallwang und Loitzendorf. Für die normalen Autofahrer bedeutet das: einige Gemeindestraßen in der Region sind an den beiden Tagen zeitweise gesperrt.

Auch in der Stadt Straubing selbst wird es laut und spannend: Fahrerlager und Rallyezentrum befinden sich auf dem Volksfestplatz am Hagen. Dort gibt es einen Rundkurs, auf dem die Rallye-Fahrer heute Abend und morgen Mittag bei zwei Sonderprüfungen gegeneinander antreten werden.