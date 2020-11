Start der Virtuellen Bundesliga: So bayerisch wie nie zuvor

Die Suche nach dem Sinn - Potential ist vorhanden

Doch was bringt das Engagement in einer virtuellen Fußballliga, in der man sich an Spielkonsolen mit einem Controller in der Hand duelliert? Auch für die Klubs ist es noch ein Stochern im Nebel. Es geht erst einmal ums Dabeisein.

"Durch unser Engagement im E-Sport haben wir die Möglichkeit, mit jüngeren Jahn-Fans noch zielgerichteter in Kontakt zu treten und sie für den SSV Jahn, die Jahn-Profis und das Jahn-Stadion Regensburg zu begeistern", sagte beispielsweise Stephan Burmeister, der E-Sport-Verantwortliche der Regensburger.

"Wir haben in der Vergangenheit immer wieder betont, dass der E-Sport ein hochinteressantes Themenfeld ist", heißt es bei Kickers-Vorstandschef Daniel Sauer. "E-Sports ist ein spannender, wachsender Markt, der großes Potential birgt und vor allem junge Menschen in Deutschland und weltweit bewegt", schreibt der 1. FC Nürnberg über seine virtuelle Fußballabteilung.