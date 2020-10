Start der Deutschen Eishockey-Liga auf Dezember verschoben

Schlechte Nachrichten für Eishockey-Fans in Deutschland. Der Saisonstart in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) ist erneut verschoben worden. Jetzt soll die Liga im Dezember starten. Das hat der BR aus DEL-Kreisen in Nürnberg erfahren.

Saisonstart zum zweiten Mal verschoben

Ursprünglich hätte die DEL regulär am 18. September starten sollen. Aufgrund der aktuellen Pandemie-Problematik war der Saisonstart zunächst auf 13. November verschoben worden. Jetzt soll erst im Dezember gespielt werden.

DEL bangt ums Überleben

Das Problem der DEL: Eishockey ist teurer als andere Sportarten. Der Fernsehvertrag spielt kaum Geld ein, die Kader sind groß, Ausrüstungen teuer, ebenso Eisflächen. Die meisten Klubs bekommen über zwei Drittel ihrer Gelder über Zuschauereinnahmen. Fallen die - wie jetzt - aus, wird es wirtschaftlich fast unmöglich, die Saison zu starten. Und so bangt die Liga ums Überleben.