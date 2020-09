Start der 3. Liga: Bayerische Klubs mit Ambitionen

FSV Zwickau - SpVgg Unterhaching

Eine echte "Wundertüte" war und ist die SpVgg Unterhaching. Die vergangene Saison hat gezeigt, dass die Hachinger an einem guten Tag jeden Gegner schlagen können. Allerdings nur in der Hinrunde. Danach fiel die Mannschaft in ein Leistungsloch, rutschte ab und wurde in der Tabelle durchgereicht.

Und diesmal? Arie van Lent löste Claus Schromm (nun Sportlicher Leiter) als Trainer ab und muss beweisen, dass er eine schlagkräftige Mannschaft formen kann. Einige Etablierte spielen bei dem Niederländer keine Rolle mehr. Die Neuzugänge sind mehrheitlich Spieler, die aus unteren Ligen kamen und sich erst an die Drittligaluft gewöhnen müssen. Der erste Härtetest beim FSV Zwickau (Anstoß: Samstag, 14.00 Uhr) ist eine wichtige Standortbestimmung. Die Sachsen landeten in der abgelaufenen Spielzeit noch hinter den Hachingern, sollten also ein Gegner auf Augenhöhe sein.