Starker Abschluss: Voigt Fünfte beim Sieg von Simon

Vanessa Voigt verpasste beim abschließenden Massenstartrennen zum Aufttakt eine Scheibe und arbeitete sich kontinuierlich in die Spitzengruppe vor. Die 25-Jährige versuchte mit Anais Chevalier-Bouchet vor dem letzten Schießen zur führenden Julia Simon und Lisa Vitozzi aufzuschließen. Die Italienerin traf jedoch die letzten fünf Scheiben und setze sich an die Spitze vor Simon. Voigt musste erneut in die Strafrunde und fiel auf Rang fünf zurück. Den brachte sie aber auch im Endspurt noch über die Ziellinie.

Die meisten Körner hatte am Ende dann aber doch die laufschnellste des Tages Simon, die im harten Fight den dritten Sieg der Saison holte. Vittozi kämpfte, musste sich aber als Zweite knapp geschlagen geben, Chevalier-Bouchet wurde Dritte. Lokalmatadorin Sophia Schneider kassierte dagegen acht Strafrunden und überquerte die Ziellinie als 30.

Herrmann-Wick verzichtet auf Start

Das letzte Rennen in Ruhpolding ging ohne die schnellste deutsche Skijägerin über die Bühne. Denise Herrmann-Wick verzichtete wie die angeschlagene Anna Weidel auf einen Start. Die Sächsin fühle sich "nach den intensiven Belastungen der vergangenen Tage nicht zu 100 Prozent fit", teilte der DSV mit. Auch Weidel sei nach einem Infekt in der Vorwoche und mehreren Einsätzen in den vergangenen Tagen "noch nicht uneingeschränkt belastbar".