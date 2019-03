Starke WM-Gegner für deutsche E-Sport-Nationalmannschaft

Der DFB und das plötzliche E-Sport-Bekenntnis

"Viele unserer aktiven Fußballer spielen in ihrer Freizeit Fußball auch an der Konsole. Dieser Trend spielt auch in unseren Planungen eine Rolle. Diese Entscheidung ist daher ein weiterer Schritt, den DFB für die Zukunft gut aufzustellen", sagte DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius.

Dabei hatte der DFB E-Sport lange nicht ernst genommen. Präsident Reinhard Grindel hatte noch im Oktober seine ablehnende Haltung in einer Diskussionsrunde bekräftigt. "Kabinenschweiß riechst du nicht auf Facebook", sagte Grindel damals. Allerdings öffneten sich DFB und sein Präsident zumindest für elektronischen Fußball, "E-Soccer", wie ihn der DFB nennt. Man wollte lediglich die unter E-Sport "zusammengefassten Gewaltspiele ablehnen", so ein Statement aus dem vergangenen Jahr.

Auch FC-Bayern-Präsident Uli Hoeneß präsentierte sich im August 2018 als vehementer E-Sport-Gegner: "Junge Leute sollen Sport auf dem Trainingsplatz treiben. Es gibt beim FC Bayern auch Bestrebungen. Ich bin dagegen. Stehe aber relativ allein da."

Bayreuther "MegaBit" Bittner ein WM-Kandidat?

Wer den DFB bei der WM vertreten wird, ist noch offen. Bis zum Nominierungsschluss am 31. März muss der DFB der FIFA ein Zweierteam melden. Eine logische Entscheidung wäre, auf die amtierenden Deutschen Meister zu setzen.

Erst in der vergangenen Woche hatte der SV Werder Bremen mit dem 20-jährigen Michael "MegaBit" Bittner, dem ebenfalls 20-jährigen Eleftherios "Leftinho" Ilias und dem 22-jährigen Mohammed "MoAuba" Harkous den Titel in der erstmals ausgespielten "VBL Club Championship", quasi der virtuellen Bundesliga gewonnen. Der in Bayreuth geborene und in Helmbrechts aufgewachsene Bittner (im Bild auf dem Tweet in der Mitte) war der überragende Spieler der Saison mit 19 Einzelsiegen in 21 Matches. Bei der letzten Einzel-Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr war Bittner erst im Halbfinale gescheitert.