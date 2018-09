Starke Augsburger verlieren unglücklich gegen Bremen

Nach der ersten Saisonniederlage gegen Mainz forderte FCA-Coach Manuel Baum gegen Bremen einen deutlich aggressiveren Auftritt. Baum veränderte seine Aufstellung dafür allerdings nur auf einer Position. Raphael Framberger feierte sein Startelf-Debüt, Jonathan Schmid blieb auf der Reservebank.

Die Schwaben kämpften sich in einer ereignisreichen Partie nach einem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand durch die Tore von Max Kruse (34. Minute) und Maximilian Eggestein (36.) zurück und glichen dank Ja-Cheol Koo (45.+3) und Philipp Max (47.) sogar aus. Doch ein schwerer Patzer von Torhüter Fabian Giefer ermöglichte Davy Klaassen in der 75. Minute das entscheidende Tor zum Bremer Sieg.

Bremen legt vor

Das Spiel begann ausgeglichen: Max Kruse (6. Minute) machte den ersten Abschluss für Bremen. Die erste große Chance hatte dann aber Michael Gregoritsch (19.), dessen Linksschuss rechts am Tor vorbei strich. Seinen Freistoß auf die Torwartecke konnte Bremens Tormann Jiri Pavlenka kurz danach sicher parieren. Torwartkollege Fabian Giefer musste im Gegenzug einen Abschluss von Claudio Pizarro (28.) klären. Dann drehte Werder allerdings auf. Kruse köpfte in der 34. Minute per Kopf zur 0:1-Führung ein, Maximilian Eggestein legte nur drei Minuten später eiskalt das 0:2 nach. Die Baum-Elf hielt dem Druck jedoch stand. Caiuby, der in der 42. Minute als Joker für Marco Richter ins Spiel kam, legte in der Nachspielzeit per Kopf für Jacheol Koo (45+3) vor, der den Ball direkt volley im rechten Toreck versenkte. Der FCA war zurück.

Augsburg kommt stark aus der Pause

Mit dem Anschlusstreffer im Rücken starteten die Gastgeber dann auch gleich stark in die zweite Hälfte. André Hahn legte für Philipp Max (47.) vor, der aus rund sieben Metern völlig frei das Leder volley zum 2:2-Ausgleich im linken Toreck einnetzte. Doch ein Fehler des FCA-Tormanns macht den Weg zur erneuten Werder-Führung frei. Augustinsson schickte den Ball mit einem harmlosen Schuss in den Strafraum. Giefer lies die Kugel durchrutschen, Davy Klaasen (75.) nutzte seine Chance und schob zum 2:3 ein. Augsburg drängte weiter zum Ausgleich. Doch ein Kopfball von Gregoritsch endete kurz vor Schluss nur am Pfosten. Auch die Nachspielzeit reichte nicht mehr um wenigstens noch einen Punkt zu sichern.