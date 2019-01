Staller Sattel in Osttirol: Geheimtipp für Schneebegeisterte

Der Staller Sattel (2.052 m Höhe) ist ein Hochgebirgspass in den Osttiroler Alpen und verbindet das Deferregental mit dem Antholzer Tal in Südtirol. Es gibt unterschiedliche Höhenloipen für Skater und Klassische Langläufer. Durch die Höhe wird das Herzkreislaufsystem besonders trainiert.

Auch Schneeschuhwanderer finden in dem hochalpinen Tal tolle Tourenmöglichkeiten und Natur pur. Bei Vollmond bietet der Nationalpark Hohe Tauern auch geführte nächtliche Wanderungen an. Eine gute Gelegenheit, um vom lärmigen Alltag runterzukommen. Vom Pass aus sieht man in das Antholzer Tal hinein. Im Winter ist die Straße gesperrt und dient als Rodelbahn.

Infos:www.osttirol.com