Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße: Nostagie inklusive

Heimat für den TSV 1860 München, FC Bayern-Spiele bis 1972

Obwohl die Sportstätte seit dem notdürftigen Wiederaufbau nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs den Namen "Stadion an der Grünwalder Straße trägt, wird es umgangssprachlich das "Sechziger" genannt. Der FC Bayern hatte von 1925 bis 1972 hier zwar seine Heimspiele ausgetragen, wechselte dann aber komplett ins Olympiastadion und später in die Arena im Norden der Stadt. Die Löwen waren in beide Stadien nur kurzzeitig ausgewichen. Für die Sechzger ist das Stadion auf Giesings Höhen Heimat - ein Lebensgefühl. Aber nicht nur die Löwen auch die zweite Mannschaft des FC Bayern und Türkgücü München spielen im Grünwalder Stadion..

Eine Meisterschaft und einige Dramen

Im Jahr 1966 feierten die Löwenfans im heimischen Stadion den Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Immer wieder wurde die Spielstätte aber auch Schauplatz von atemraubenden Achterbahnfahrten. Das ging bis zum Zwangsabstieg in die Drittklassigkeit wegen einem Lizenzentzug in den Achtzigerjahren und Auftritten in der Regionalliga in der Saison 2017/18.

Kurzzeitig größte Arena Süddeutschlands

Das Grünwalder Stadion hat neben den zahlreichen sportlichen Umbrüchen auch einige Umbaumaßnahmen hinter sich. Im Jahr 1927 wurde es durch den Bau einer Stehhalle mit 25.000 Plätzen in Stahlbetonbauweise auf ein Gesamtfassungsvermögen von 35.000 Besuchern aufgestockt und wurde damit zur größten Arena Süddeutschlands. Diese Konstruktion gibt es lange nicht mehr. Dafür wurde eine Flutlichtanlage installiert und das Stadion immer wieder umgebaut. Heute hat die Wettkampfstätte eine Kapazität von 15.000 Zuschauern.