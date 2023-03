Stadt Nürnberg hält an Norisring-Rennen fest

Seit 1947 werden Motorsportrennen auf dem Stadtkurs in Nürnberg ausgetragen. Zunächst waren es nur Motorräder, die ihre lautstarken Runden drehten, ein Jahr später auch Autorennen. Ein Rennen also mit langer Tradition, das mittlerweile mehr als hunderttausend Motorsportfreunde nach Nürnberg lockt. Aber ist so ein Rennen in Zeiten von Klima- und Energiekrisen noch zeitgemäß? Das war die Frage im entsprechenden Stadtratsausschuss.

Autorennen – trotz Verpflichtung zu mehr Klimaschutz?

Kritik an dem Rennen der Deutschen Touren Meisterschaft (DTM) kommt von der Linken Liste Nürnberg. Deren Stadträtin Marion Padua forderte in einem Antrag, auf das Autorennen zu verzichten. Das Rennen mit Verbrennungsmotoren passe nicht zu den Klimazielen der Stadt. Zudem habe die Stadt im Dezember den Klimaentscheid angenommen, der die Stadtverwaltung zu mehr Tempo beim Klimaschutz verpflichtet. Es könne nicht sein, dass 25.000 Liter Sprit aus Spaß verbrannt werden, so Padua.

Nachhaltigeres Event: Anreise mit ÖPNV und bald E-Autos

Im zuständigen Ausschuss der Stadt Nürnberg zeigte der Veranstalter des Events, der Motorsport-Club Nürnberg, auf, welche Umweltmaßnahmen ergriffen wurden und wie das Rennen in Zukunft nachhaltiger werden soll. Knackpunkt sei vor allem die An- und Abreise der Besucher. Deswegen können diese den öffentlichen Nahverkehr an dem Rennwochenende bereits kostenlos nutzen.

Zudem soll die gesamte Veranstaltung ab diesem Jahr mit Öko-Strom versorgt werden. Ab 2024 sollen dann erste Rennen mit E-Autos gefahren werden, verspricht der Veranstalter.

Bereits im vergangenen Jahr hatten Klimaaktivisten beim Norisring-Rennen demonstriert und eine Absage des DTM Rennens gefordert. In diesem Jahr findet das 80. Norisring-Rennen vom 7. bis 9. Juli statt. Bis zu 135.000 Besucher und Besucherinnen werden erwartet.