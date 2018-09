Stadt Hof will legendäres Fußball-Stadion "Grüne Au" sanieren

Seit 1913 ist das Fußball-Stadion "Grüne Au" das Zuhause der Hofer Fußballer. Nach dem Aufstieg der Mannschaft in den 1950er-Jahren war es sogar Austragungsort für Spiele der Oberliga Süd – der damaligen ersten Liga. Inzwischen sind Teile des legendären Fußball-Stadions aber in die Jahre gekommen und die Stadt Hof will die Anlage umfassend sanieren.

Betriebsgebäude soll barrierefrei werden

Allerdings geht es nicht um die Tribüne für die Zuschauer des heutigen Fußball-Bayernligisten SpVgg Bayern Hof, sondern um das Betriebsgebäude aus den 1950er- und 1960er-Jahren. Vor allem die Sanitäranlagen seien in einem desolaten Zustand, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Das Gebäude soll deshalb energetisch saniert und barrierefrei umgebaut werden. Außerdem soll es mehr Toiletten und eine Behindertentoilette geben.

"Die angedachte Sanierung soll dabei in erster Linie der Jugendarbeit der SpVgg Bayern Hof zu Gute kommen." Harald Fichtner (CSU), Oberbürgermeister von Hof, und Florian Strößner (SPD), Sport-Bürgermeister von Hof

Fördergelder vom Bund beantragt

Auch die Schüler der nahegelegenen Christian-Wolfrum-Schule würden von der Sanierung profitieren. Die Kosten schätzt die Stadt auf rund 4,3 Millionen Euro und hofft auf einen Zuschuss von 90 Prozent aus dem neuen Bundes-Förderprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur".

Entscheidung des Hofer Stadtrats

Bei der möglichen Höchstförderung würde für die Stadt noch ein Eigenanteil von rund 500.000 Euro übrigbleiben. Für die Bewerbung der Stadt Hof hat sich der Stadtrat in einer Sondersitzung einstimmig ausgesprochen. Nach Angaben der Stadt umfasst das Programm insgesamt 100 Millionen Euro und steht Städten und Gemeinden in ganz Deutschland zur Verfügung.

Stichwort: Fußball-Stadion "Grüne Au" in Hof

Die "Grüne Au" in der Oelsnitzer Straße ist das größte Stadion im oberfränkischen Hof. Es hat knapp 8.100 Sitzplätze. Weil es keine Laufbahn hat, fungiert es als reines Fußball-Stadion. Die städtische Sportanlage wird auch von der Jugend, dem Nachwuchsleistungszentrum der Hofer Fußballer und den Schülern der Christian-Wolfrum-Schule genutzt.