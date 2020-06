Stadt durchkreuzt Norisring-Pläne: Keine DTM in Nürnberg

Die Stadt Nürnberg hat das für dieses Jahr geplante Norisring-Rennen der DTM nicht genehmigt. Aufgrund des aktuell geltenden Verbots von Großveranstaltungen in der Corona-Krise könnten die Verantwortlichen keine Erlaubnis erteilen, heißt es in einer Mitteilung.

Auch "Geisterrennen" kommt nicht in Frage

Die Stadt gehe davon aus, dass dieses Verbot auch noch am geplanten Termin vom 10. bis 12. Juli Bestand haben wird. Auch habe sie als zuständige Behörde die Möglichkeit eines "Geisterrennens" geprüft. Jedoch könne man nach aktuellem Stand auch diese Variante aus infektionsschutzrechtlichen Gründen nicht genehmigen.

DTM hatte auf Norisring-Rennen gehofft

Oberbürgermeister Marcus König (CSU) äußerte in einer Mitteilung sein Bedauern, betonte aber gleichzeitig, dass er sich auf eine Neuauflage des Norisring-Rennens im kommenden Jahr freut. Noch am Mittwoch (04.06.20) hatten die DTM-Verantwortlichen eine Mitteilung veröffentlicht, in der sie an ihren Planungen für Nürnberg festhielten – allerdings unter dem Vorbehalt, dass die Stadt das Rennen genehmigt.