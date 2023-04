Stadionmiete nimmt TSV 1860 die Luft zum Atmen

Das Städtische Stadion an der Grünwalder Straße ist die älteste Münchner Fußballstätte und die Heimat des TSV 1860 München. Der stets klamme Verein würde gerne ein eigenes Stadion bauen oder das an der Grünwalder Straße erweitern. Aktuell gibt es allerdings ein viel drängenderes Problem zu lösen. Die Miete für das Stadion: Der TSV findet, dass sie für die Heimspielstätte zu hoch angesetzt ist und drängt gegenüber der Stadt München als Vermieter schon seit längerem auf eine niedrigere Miet-Abgabe.

An diesem Mittwoch soll im Stadtrat in einer nichtöffentlichen Sitzung beraten werden.

Nebenkosten steigen deutlich

Nun soll sich nach SZ-Informationen eine Lösung zwischen Stadt und Verein anbahnen. Allerdings nicht unbedingt mit dem gewünschten Ergebnis für die Löwen. Der TSV 1860 könnte zwar von der MVV-Abgabe, einem großen Kostenfaktor, entbunden werden. Allerdings muss der Klub wohl dennoch mehr Miete zahlen.

Durch den Wegfall des MVV-Tickets auf den Eintrittskarten würde sich der Verein künftig 572.000 Euro ersparen und den Anstieg der Nebenkostenerhöhung damit sogar fast ausgleichen. Doch im Gegenzug soll sich die Stadionmiete dem Vernehmen nach um rund 200.000 Euro erhöhen Diesen Betrag nannte die Abendzeitung und deckt sich mit SZ-Informationen.

Wegfall des MVV-Tickets fängt Erhöhung nicht auf

Laut einem Brief der Löwen an Stadtvertreter rechnet der Verein für die kommende Saison mit einem Anstieg der gesamten Stadionkosten um mehr als 50 Prozent, also um gut eine halbe Million Euro. Dazu kämen einmalig noch 150.000 Euro Nachzahlung von Nebenkosten. Die Mietsteigerung - ein Umstand, der den Löwen die Luft zum Atmen nehmen würde, wie es Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer lt. Sechzger.de formulierte.

"Das 49-Euro-Ticket könnte eine Chance bieten, dem Verkehrskonzept für das Stadion auch ohne Kombi-Ticket gerecht zu werden", entgegnet Sportbürgermeisterin Verena Dietl (SPD) bei Sechzger.de. "Ich habe dem Verein in Aussicht gestellt, diese Möglichkeit zu prüfen."

Fans zeigen Unmut über die geplante Änderung beim MVV-Ticket

Ein möglicher Wegfall des MVV-Tickets kommt bei den Fans allerdings nicht gut an. Zumal die Ticketpreise sowieso schon hoch angesetzt sind, die Dauerkarte bei 1860 liegt eigentlich schon auf Bundesliga-Niveau (265 Euro für Stehplatz, 600 Euro für Haupttribüne). Und billiger werden die Tickets für die kommende Saison wohl auch nicht. Dann würde die MVV-Einsparung letztendlich auf die Fans umgelegt. Das sorgt in den einschlägigen 1860-Foren und Fanseiten für schlechte Stimmung. Einige Fans drohen schon damit, die Dauerkarte dann zurückzugeben.