Stabhochsprung: Olympia-Teilnehmer kommen nach Hof

Elf Männer und Frauen aus fünf verschiedenen Nationen schrauben sich am Samstag in der Hofer Fußgängerzone in atemberaubende Höhen. Das Starterfeld des 25. Stabhochsprung-Meetings der LG (Leichtathletik-Gemeinschaft) Hof ist hochkarätig besetzt: Über die Hälfte der Athletinnen und Athleten war bereits bei Olympia in Tokio dabei. Auch die gebürtige Hoferin Sarah Vogel wird im Hauptfeld mit von der Partie sein.

Olympia-Stabhochspringer in Hof: Wird Rekord übertroffen?

Die spannende Frage für die Zuschauer ist, ob der Hofer Meeting-Rekord von 5,90 Meter dieses Jahr übertroffen wird. Organisator Thomas Neubert ist stolz, dass die LG Hof die Veranstaltung auch unter Corona-Bedingungen organisiert und betont, dass es das einzige Stabhochsprung-Meeting in Bayern in diesem Jahr ist.

Stabhochsprung in Hof: Seit 2003 als rekordtauglich anerkannt

Das Hofer Stabhochsprung-Meeting hat sich seit der Gründung vor 25 Jahren schnell bei Sportlern und Verbänden einen guten Ruf erarbeitet. Die spezielle Hofer Anlaufbahn, die das ehrenamtliche Helferteam immer einmal im Jahr in der Fußgängerzone zwischen Geschäften, Wohnungen und der Marienkirche aufbaut, wurde bereits 2003 vom Deutschen Leichtathletikverband als rekordtauglich anerkannt.

Sport mitten in der Innenstadt

Gelobt wird auch die besondere Atmosphäre, da die Sportlerinnen und Sportler nicht abseits in einem Stadion antreten, sondern mitten in der Innenstadt. Das Zuschauen ist kostenlos, Sitzplätze direkt an der Anlauf-Bahn gibt es ab 2,50 Euro. Familienkarten kosten acht Euro. Beginn ist am Samstag um 11 Uhr mit dem Wettbewerb von Nachwuchs-Talenten aus Bayern. Ab 14 Uhr starten dann die internationalen Weltklasse-Sportlerinnen und -Sportler.