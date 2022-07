Stabhochsprung in Rottach-Egern: Lita Baehre schon in WM-Form

Auf den großen Erfolg folgte ein Tänzchen am Tegernsee. Der Düsseldorfer Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre hat am Sonntag einen neuen Meeting-Rekord beim Stabhochspring-Wettkampf am Tegernsee aufgestellt. Nach zwölf Jahren fielen die 5,83 Meter von Raphael Holzdeppe, Baehre schaffte nun einen Zentimeter mehr.

Bei der WM will Lita Baehre vorne mitspringen

Und Lita Baehre war nicht nur in Tanzlaune, sondern auch mächtig stolz: "Es war wirklich einzigartig. Mein erstes Mal hier - ich bin sehr froh, hier sein zu dürfen und den Meeting-Rekord zu zu knacken vor toller Kulisse und in einer tollen Landschaft. Ich fühle mich sehr wohl hier."

Der Tegernsee ist wahrlich ein guter Gastgeber für die besten deutschen Springer. Der 23-jährige Leichtathlet, der für Leverkusen startet, ist bereits für die Weltmeisterschaften in anderthalb Wochen in Eugene/USA nominiert. "Ich versuche auf jeden Fall, vorne mitzuspringen", setzt er sich zum Ziel.