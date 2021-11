Staatsanwaltschaft beantragt Strafbefehl gegen Stefan Lurz

Die Ermittlungen im Fall Stefan Lurz haben zu einem vorläufigen Ergebnis geführt. Der ehemalige Bundestrainer steht im Verdacht, eine Schwimmerin missbraucht zu haben. Nun fordern die Ermittler eine Bewährungsstrafe gegen Lurz. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat beim Amtsgericht in Würzburg einen Strafbefehl beantragt.

Vorwurf: Sexueller Missbrauch einer Jugendlichen

Konkret werfen die Ermittler Lurz sexuellen Missbrauch einer Schutzbefohlenen vor. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, wurde der Strafbefehl wegen der Aussage einer damals jugendlichen Schwimmerin am Leistungszentrum Würzburg beantragt. Demnach geht es um zwei Fälle sexuellen Missbrauchs im Zeitraum 2011/2012.

Laut der Würzburger Staatsanwaltschaft gab Stefan Lurz an, dass er sich an die von der Zeugin geschilderten Vorfälle nicht erinnern könne. Er könne diese aber auch nicht ausschließen. Deshalb würde er nun gestehen – "um dem Verfahren ein Ende zu bereiten", wie es von den Ermittlern heißt. Sie fordern eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten, ausgesetzt zur Bewährung.

Schwimmerinnen wiederholen Vorwürfe gegen Trainer

Der Strafbefehl wurde vor wenigen Wochen beim Amtsgericht Würzburg beantragt. Das Gericht muss nun darüber entscheiden. Die Pressestelle des Amtsgerichts konnte am Montagnachmittag noch keine näheren Angaben zum Fall machen. Laut "Main-Post" hat die zuständige Richterin weitere Akten angefordert. Eine Entscheidung stünde noch aus.

Ausgelöst wurden die erneuten Ermittlungen gegen den ehemaligen Schwimmtrainer im Februar 2021 durch eine Recherche des "Spiegel". Anonymisiert schilderten Schwimmerinnen in einem Artikel Vorwürfe, es ging um Missbrauch und Nötigung. Laut Staatsanwaltschaft hätten nun insgesamt sechs Schwimmerinnen und die Präventionsbeauftragte für sexualisierte Gewalt im deutschen Schwimmverband ausgesagt. Demnach haben vier der vernommenen Schwimmerinnen Vorwürfe gegen Lurz erhoben. Drei von ihnen hatten diese zuvor bereits dem "Spiegel" berichtet.

Lurz bestreitet weiteren Vorfall

Neben dem bereits geschilderten Missbrauch in den Jahren 2011/2012 ging es in einem anderen Fall um Vorwürfe aus dem Jahr 2017. Lurz bestreitet diesen Vorwurf, so die Staatsanwaltschaft. Damit stünde Aussage gegen Aussage. Das Verfahren wurde eingestellt.

In einem weiteren Fall hatte eine Schwimmerin bereits 2019 Anzeige erstattet. Das Verfahren musste damals allerdings ebenfalls eingestellt werden. Der mögliche Vorfall war verjährt. Die Frau sprach nun noch einmal mit den Ermittlern, erhob laut Staatsanwaltschaft allerdings keine neuen Vorwürfe.

Neben diesen drei Frauen gibt es außerdem eine weitere Schwimmerin, die nach Angaben der Staatsanwaltschaft bislang unbekannte Vorwürfe aus dem Jahr 2020 erhebt. Auch hier stünde Aussage gegen Aussagen, die Staatsanwaltschaft will den Fall nicht nicht weiterverfolgen.

Lurz war bisher für den BR nicht erreichbar

Für den BR war Stefan Lurz bislang nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Auch sein Anwalt war am Montagabend nicht mehr zu erreichen. "Sollte ich der ehemaligen Athletin vor zehn Jahren mit meinem Verhalten in irgendeiner Form zu nahe getreten sein, möchte ich mich dafür entschuldigen", sagte Lurz gegenüber der "Main-Post". Im Februar 2021 hatte er im "Spiegel" die Vorwürfe gegen sich bestritten.

Rücktritt als Bundestrainer für Freiwasserschwimmen

Stefan Lurz war über viele Jahre als Bundestrainer für Freiwasserschwimmen am Bundesstützpunkt beim Schwimmverein Würzburg 05 tätig. Kurz nach Bekanntwerden der Vorwürfe ist er im Februar von seinem Amt zurückgetreten. Es ist nicht das erste Mal, dass er mit einem Vorwurf sexualisierter Gewalt konfrontiert wurde.

Bereits 2010 warf ihm eine 15-jährige Schwimmerin sexuelle Nötigung und Vergewaltigung vor. Die Schwimmerin hatte die Vorwürfe später zum größten Teil zurückgezogen. Das damalige Verfahren wurde nach Durchführung eines privaten Täter-Opfer-Ausgleichs gegen Geldzahlung eingestellt.