SSV Jahn verliert auch das Testspiel gegen Fürth

Die SpVgg Greuther Fürth hat ein Testspiel zweier Fußball-Zweitligisten gegen den SSV Jahn Regensburg gewonnen. Die Franken setzten sich am Dienstag mit 3:0 (0:0) durch. Dickson Abiama, Håvard Nielsen und Julian Green erzielten die Tore für die Fürther im Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Bei den Oberpfälzern kam Stürmer Jan-Marc Schneider nach einer Verletzung in der Schlussphase zu einem Kurz-Comeback.

Dritte Niederlage im fünften Testspiel

Für die Regensburger war es bereits die dritte Niederlage im fünften Testspiel. Zuletzt holte man immerhin ein 1:1 gegen die Mannschaft des Bundesligisten FC Augsburg. Die Testspiele gegen den TSV 1860 München und gegen den 1. FC Nürnberg gingen verloren, gegen Drittligist Türkgücü München gab es ein Unentschieden.

Noch zwei Testspiele

Am kommenden Wochenende testet der Jahn noch zweimal gegen österreichische Mannschaften: am Samstag (5.9.) spielen die Regensburger in Pasching gegen den Linzer ASK, am Sonntag (6.9.) kommt Vorwärts Steyr nach Regensburg.

Die neue Zweitligasaison startet am 18. September. Dann empfängt der SSV Jahn zuhause den 1. FC Nürnberg. Das erste Pflichtspiel haben die Regensburger aber schon fünf Tage zuvor. Am 13. September müssen sie in der ersten Runde des DFB-Pokal beim 1. FC Kaiserslautern aus der dritten Liga antreten.