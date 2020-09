SSV Jahn testet gegen Greuther Fürth

Fußballzweitligist SSV Jahn setzt seine Saisonvorbereitung fort und trägt heute ein Testspiel gegen die Spvgg Greuther Fürth aus. Bei der Partie sind keine Zuschauer zugelassen, die Vereine haben deshalb nicht mitgeteilt, wo und wann das Spiel heute stattfindet.

Für den Jahn ist es das mittlerweile fünfte Vorbereitungsspiel. Keines der bisherigen vier Testspiele konnte der SSV bislang gewinnen. Zuletzt holte man immerhin ein 1:1 gegen die Mannschaft des Bundesligisten FC Augsburg. Die Testspiele gegen den TSV 1860 München und gegen den 1. FC Nürnberg gingen verloren, gegen Drittligist Türkgücü München gab es ein Unentschieden.

Letzte Tests gegen österreichische Teams

Am kommenden Wochenende testet der Jahn noch zweimal gegen österreichische Mannschaften: Am Samstag (5.9.) spielen die Regensburger in Pasching gegen den Linzer ASK, am Sonntag (6.9.) kommt Vorwärts Steyr nach Regensburg.

Im DFB-Pokal nach Kaiserslautern

Die neue Zweitligasaison startet am 18. September. Dann empfängt der SSV Jahn zuhause den 1. FC Nürnberg. Das erste Pflichtspiel haben die Regensburger aber schon fünf Tage zuvor. Am 13. September müssen sie in der ersten Runde des DFB-Pokal beim 1. FC Kaiserslautern aus der dritten Liga antreten.