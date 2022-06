SSV Jahn startet zuhause gegen Darmstadt in die zweite Liga

Der SSV Jahn Regensburg startet am 16. oder 17. Juli mit einem Heimspiel gegen Darmstadt 98 in die neue Zweitliga-Saison. Das hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) mitgeteilt, die die neuen Spielpläne der ersten und zweiten Liga veröffentlicht hat. Am zweiten Spieltag ist der SSV Jahn dann in Bielefeld zu Gast.

Anfang August kommt der "Club"

Ein erster Saisonhöhepunkt wartet bereits am dritten Spieltag: Anfang August kommt es nämlich zum Duell mit dem 1. FC Nürnberg. Ein weiteres Highlight in der Hinrunde ist dann das Heimspiel gegen den FC St. Pauli Mitte September (16. bis 18.9.). Zuvor, am 30. Juli, empfängt der Jahn im DFB-Pokal noch den Bundesligisten 1. FC Köln zum Heimspiel im Jahnstadion.

Tageskarten für diese Spiele gibt es noch nicht. Aktuell läuft nur der Vorverkauf von Jahreskarten für die komplette Saison.