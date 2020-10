SSV Jahn Regensburg mit Joker im Heimspiel gegen Karlsruhe

Gegen den Karlsruher SC will Fußball-Zweitligist SSV Jahn Regensburg heute nach den Unentschieden gegen Nürnberg und Darmstadt den ersten Dreier einfahren. Auch im zweiten Heimspiel der Saison haben die Oberpfälzer ihre Fans im Rücken: 3.042 Dauerkarteninhaber dürfen ins Stadion.

Es gilt Maskenpflicht im gesamten Stadion, nur am Platz darf man die Maske abnehmen. Erstmals wird heute eine spezielle SSV-Jahn-Maske verkauft. Anpfiff ist um 13 Uhr.

Jahn-Joker Sebastian Stolze

Jahn-Offensivspieler Sebastian Stolze ist Vater geworden, fehlte deswegen beim Spiel in Darmstadt. Die Freude darüber beflügelt ihn offenbar auch auf dem Rasen. "Auf jeden Fall", berichtete Jahn-Trainer Mersad Selimbegovic aus dem Training diese Woche. "Wenn du das erste Mal Vater wirst und einen Sohn kriegst und diese neun Monate Wartezeit vorbei sind, und du dann wieder mit der Mannschaft trainieren kannst, da merkst du schon, dass er richtig Lust hat".

Ob und wann er seinen Motivations-Joker heute einsetzt, ließ der Cheftrainer aber offen. Nach seiner Verletzung sei Stolze noch nicht bei 100 Prozent. "Ich hoffe, dass er diese Lust wirklich rauslassen kann und zeigen kann", so Selimbegovic.

Jahn-Coach kritisiert Trainerentlassungen

Dass in der Bundesliga und der 2. Bundesliga bereits drei Trainer gehen mussten, stößt bei Jahn-Chefcoach Mersad Selimbegovic auf Unverständnis. "Das kann ich bei aller Liebe nicht verstehen, dass Vereine nach zwei Spieltagen so reagieren", kritisierte er vor Journalisten.

Betroffen ist auch Selimbegovics Vorgänger beim SSV Jahn Regensburg, Achim Beierlorzer. Mainz 05 hat ihn entlassen. Er habe kurz mit Beierlorzer geschrieben, berichtete Selimbegovic: "Achim geht es gut. Achim geht's besser, als viele denken." Beierlorzer wisse schon, was im Leben wichtig sei. "Das ist in dem Job irgendwo auch so zu erwarten, dass solche Sachen passieren können", so Selimbegovic, "obwohl das echt überraschend war und für mich auch nicht nachvollziehbar ist."