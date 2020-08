SSV Jahn Regensburg: Innenverteidiger kommt aus Klagenfurt

Kennedy erhält beim Jahn einen Vertrag bis 2023. "Scott kam vor fünf Jahren mit dem Ziel nach Deutschland, hier Fußballprofi zu werden. Mit harter Arbeit, großen Entbehrungen und ganz viel Überzeugung hat er dies nun geschafft", sagte Jahn-Geschäftsführer Christian Keller laut Mitteilung vom Dienstag. "Dabei ist seine Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen."

Über die SG Chiemgau Traunstein, den FC Amberg, den FC Grödig und Klagenfurt ist er nun in Regensburg gelandet und will den nächsten schritt machen.

Einstieg ins Training erst später

Kennedy stieß am Dienstag zum Team im Trainingslager in Bad Gögging, soll wegen der erst kürzlich beendeten Saison in Österreich aber in den ersten Woche ein individuelles Aufbauprogramm bestreiten. Er ist nach Jan Elvedi (SC Kriens), Jan-Niklas Beste (SV Werder Bremen), André Becker (FC-Astoria Waldorf), Kaan Caliskaner (1. FC Köln II) und Alexander Nandzik (1. FC Kaiserslautern) der bislang fünfte Neuzugang der Oberpfälzer in diesem Sommer.