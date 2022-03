SSV Jahn Regensburg hält nach Niederlagenserie an Trainer fest

Fußball-Zweitligist SSV Jahn Regensburg hält zwar auch nach der erneuten Niederlage an seinem Trainer Mersad Selimbegovic fest, jedoch gebe es dringenden Redebedarf. Das teilte der Verein auf BR-Anfrage mit.

"Jahn seit November wie ausgetauscht"

Viele Fans sprachen nach der 0:1 Niederlage gestern in Aue in Internetforen von einer sportlichen Bankrotterklärung. Tatsächlich wirkt der Jahn seit Anfang November wie ausgetauscht. Standen die Regensburger bis dahin weit vorne in der Tabelle, sind es jetzt nur noch 6 Punkte Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz.

Bislang keine Trainer-Diskussion

Eine Trainer-Diskussion gebe es beim Jahn aber nicht, so Sport-Geschäftsführer Roger Stilz, der mit der aktuellen Situation aber bei weitem nicht zufrieden ist. Der Sportchef hat eine klare Botschaft an Trainer und Mannschaft: In den nächsten Spielen müsse das Team von Trainer Mersad Selimbegovic anders auftreten, um auch wieder wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu sammeln.

Schwachpunkte kommunizieren

Es gilt - zusammen mit der Mannschaft - einen Weg zu finden, wie wir wieder zu Erfolgserlebnissen kommen, sagte Stilz dem BR. In den nächsten Tagen werde die Situation kritisch analysiert und die Schwachpunkte würden deutlich angesprochen.