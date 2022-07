SSV Jahn Regensburg gelingt gegen Norwich Zweitliga-Generalprobe

Der SSV Jahn Regensburg hat seine Saison-Vorbereitung mit einem Remis im Testspiel gegen den englischen Zweitligisten Norwich City beendet. Eine Woche vor dem Zweitliga-Auftakt gegen Darmstadt 98 spielten die Oberpfälzer in einem intensiven Testspiel über dreimal 30 Minuten am Samstag 2:2.

Andreas Albers und Joshua Mees hatten die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic in Grassau jeweils in Führung gebracht. Für die Gäste aus England glichen Todd Cantwell und Jonathan Rowe aus. Es war letztlich also eine gelungene Zweitliga-Generalprobe gegen die stark besetzten Engländer.

Sieg gegen SpVgg Unterhaching

Am Freitag hatten die Regensburger bereits 2:1 gegen die SpVgg Unterhaching gewonnen. Der Jahn drehte dabei die Partie gegen den Viertligisten in der zweiten Halbzeit. Sebastian Maier brachte die Hachinger in der 18. Minute in Führung, Christian Schmidt (59.) und Scott Kennedy (73.) waren für die Regensburger erfolgreich.