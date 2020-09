SSV Jahn: Pokalpartie gegen Kaiserslautern bleibt Geisterspiel

Im Gegensatz zu manchen anderen Clubs darf Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern in der ersten Runde des DFB-Pokals keine Fans ins Stadion lassen. Die Partie am 13. September gegen den Zweitligisten Jahn Regensburg müsse aufgrund einer Entscheidung der Ordnungsbehörde ohne Zuschauer stattfinden, teilte der Club mit.

Fan-Zulassung obliegt den zuständigen Gesundheitsbehörden

Der Deutsche Fußball-Bund hatte am Montag die erforderlichen Ergänzungen in den Durchführungsbestimmungen seiner Spielordnung beschlossen, um Pokalspiele vor Zuschauern zu ermöglichen. Die endgültige Zulassung von Fans und die Festlegung der maximalen Zuschauerzahl obliegt jedoch weiter den zuständigen Gesundheitsbehörden.

Jahn-Spiel kommt zwei Tage zu früh

Zwar hat der 1. FC Kaiserslautern nach eigenen Angaben ein umfassendes Hygienekonzept erarbeitet. Im Bundesland Rheinland-Pfalz gilt allerdings noch bis mindestens 15. September eine Corona-Verordnung, die keine Zuschauer bei Fußballspielen erlaubt.

Mögliche Teilzulassung am 18.September

Das Spiel gegen des SSV Jahn Regensburg am 13. September findet also zwei Tage zu früh statt. Eine Teilzulassung von Zuschauern in Kaiserslautern könnte es dann beim ersten Drittligaspiel gegen Dynamo Dresden am 18. September geben.