SSV Jahn freut sich auf nächstes Pokalduell gegen 1. FC Köln

An den 3. Februar 2021 erinnern sich alle Jahn-Regensburg-Fans gerne: Im DFB-Pokal-Achtelfinale schoss der Jahn damals den 1. FC Köln aus dem Wettbewerb. Die Regensburger setzten sich im Elfmeterschießen gegen die favorisierten Rheinländer durch.

Jetzt darf sich Zweitligist Jahn Regensburg wieder auf ein Heimspiel gegen den 1. FC Köln freuen. Das hat die DFB-Pokal-Auslosung am Sonntag ergeben. Die erste Pokalrunde wird vom 29. Juli bis 1. August gespielt.

Wiedersehen mit Sportchef Keller

Auch aus einem anderen Grund erhält die Partie des SSV gegen den 1. FC Köln noch eine besondere Brisanz: Der langjährige Jahn-Geschäftsführer Christian Keller, Vater des Regensburger Zweitliga-Aufstiegs, steht inzwischen als Sportchef in Diensten der Rheinländer. Der Trainer des SSV Jahn Regensburg, Mersad Selimbegovic, freut sich schon auf das Treffen mit Keller: "Es wird natürlich auch ein besonderes Wiedersehen mit Christian Keller werden. In diesen 90 oder mehr Minuten wird unsere Freundschaft aber einmal kurzzeitig ruhen", so Selimbegovic.

Keller hat acht Jahre lang für den SSV Jahn gearbeitet. Unter seiner Führung stieg der Verein von der Regionalliga bis in die 2. Liga auf und konnte sich dort bis heute etablieren.

Selimbegovic freut sich auf "Highlight"

Jahn-Trainer Selimbegovic hätte sich eigenen Worten zufolge ein solch schweres Heimspiel in der ersten Runde gerne erspart. Sie ist allerdings auch eine Folge des 15. Platzes in der abgelaufenen Zweitliga-Saison. Trotzdem ist er sich sicher, dass das Spiel "ein Highlight werden wird gemeinsam mit unseren Fans".