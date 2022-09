SSV Jahn trifft im DFB-Pokal zuhause auf Düsseldorf

Der SSV Jahn Regensburg trifft in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf einen Ligakonkurrenten. Dies ergab die Auslosung der zweiten Runde am Sonntag in Dortmund.

Mögliche Revanche für 0:4 Schlappe

Eine gute Gelegenheit für die Regensburger sich für die hohe 0:4 Niederlage in Düsseldorf im Liga-Spielbetrieb zu revanchieren.

Nach dem Heimsieg in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Erstligisten 1.FC Köln haben die Regensburger somit auch in der 2. Runde Heimrecht. Das Erreichen des Achtelfinale wäre auch finanziell interessant.

Gespielt wird am 18. oder am 19. Oktober.