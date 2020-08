SSV Jahn empfängt Türkgücü zum Test und geht ins Trainingslager

Zweitligist SSV Jahn Regensburg setzt am Wochenende sein Vorbereitungsprogramm für die neue Saison fort. Am Samstag (16.00 Uhr) empfangen die Regensburger den Drittliga-Aufsteiger Türkgücü München zum Testspiel. Zuschauer sind zu der Partie nicht zugelassen.

Trainingslager in Bad Gögging

Einen Tag später, am Sonntag, geht der Jahn dann in ein einwöchiges Sommertrainingslager. Wie schon in den Vorjahren zieht sich die Mannschaft dafür nach Bad Gögging im Landkreis Kelheim zurück.

Sein erstes Vorbereitungsspiel hat der Jahn am vergangenen Dienstag absolviert. Gegen den 1. FC Nürnberg gab es dabei eine 0:1-Niederlage.

Auch die Löwen kommen zum Test

Bis einschließlich 6. September plant der Jahn dann noch fünf weitere Vorbereitungsspiele. Als Gegner sind unter anderem der TSV 1860 München und die Spvgg Greuther Fürth vorgesehen.