SpVgg Unterhaching: Sternstunden-Aktion mit kreativen Preisen

Winterpause, das ist bei der SpVgg Unterhaching traditionell die Zeit, um Gutes zu tun. Auch in diesem Jahr unterstützt der Fußballverein aus der Regionalliga Bayern wieder die Sternstunden-Aktion des Bayerischen Rundfunks.

"Wir haben ja selber die Stiftung 'Haching schaut hin'. Und die Sternstunden waren halt so ein bisschen unser Vorbild, weil sie in der Region helfen und wir auch in der Region helfen", sagt der Präsident der SpVgg Unterhaching, Manfred Schwabl. "Deswegen passt das wunderbar. Unabhängig davon, dass Bayern 1 mein Lieblingssender ist." Schwabl schmunzelt.

Training, Teamevents, Meet & Greet mit Trainer Sandro Wagner

Seine Spieler stehen auch hinter der Aktion. Im vergangenen Jahr verkauften die Hachinger Geistertickets, in diesem Jahr verlosten sie unter den Spendern Preise. "Wirklich richtig coole Sachen, wie ich finde, besser als je zuvor", sagt der Kapitän Josef Welzmüller. Es gab zum Beispiel ein Meet & Greet mit dem Trainer Sandro Wagner zu gewinnen. Auch bei Training oder Teamevents können die Spender dabei sein - oder gemeinsam mit dem BR-Reporter André Siems kommentieren.

Dieses Jahr war auch etwas Kreativität von den Hachingern gefragt, weil kein Spiel mehr anstand ob der Corona-bedingten frühen Winterpause in Liga vier. Aber Absagen kam nicht infrage: "Das wäre ein Wahnsinn, wenn wir sagen: 'Heuer stehlen wir uns raus.' Es gibt vielleicht viele Ausreden, aber das hilft ja den Kindern in Not nicht", sagt Schwabl.

Mehr Infos dazu gibt es auf der Homepage der SpVgg Unterhaching.