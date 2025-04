"Frohe Ostern": Haching zahlt Abstiegs-Tickets für treue Fans

Der Präsident der Spielvereinigung, Manfred 'Manni' Schwabl, versuchte es am Karsamstag mit Galgenhumor: "Gut fühlt sich das nicht an, da kann ich nur sagen: Frohe Ostern!" Einen Tag nach seinem Geburtstag wurde der Abstieg seiner Mannschaft von der 3. Fußball-Liga in die Regionalliga Bayern besiegelt. Schwabl wurde Zeuge einer bitteren Partie, einem 0:3 beim SV Wehen Wiesbaden, bei dem die Hachinger hinten mal wieder einbrachen.

Zwölfte Niederlage in der Fremde

Es war die 18. Niederlage, von der die Hachinger Fans Zeugen wurden - zwölf davon hagelte es auswärts. Dass rund 60 von ihnen auch am sonnigen Osterwochenende die über vierstündige Anreise nach Hessen auf sich nahmen, obwohl der Abstieg schon vorab so gut wie sicher schien, rechnet Schwabl ihnen hoch an. "Das ist Haching!"

Um den Fans Respekt und Dank zu zollen, übernahm der Verein die Tickets. "Das ist nicht das erste Mal, dass wir das machen", so Schwabl. Und so begleiteten die rund 60 Fans im Wiesbadener Stadion die trostlose Vorstellung ihres Teams mit Plakaten und Fanchören und begleiteten dabei den Absturz in die Regionalliga Bayern.

Drei Trainer - trotzdem kein Erfolg

Hinter dem Verein liegen schwierige Wochen und Monate. Sportlich gesehen mussten die Oberbayern im "verflixten" zweiten Jahr in der dritten Liga Niederlagen runterschlucken, doch auch wirtschaftlich sei die dritte Liga einfach etwas anderes. Für das Stadion in Unterhaching fehlte ein vollständiges Sicherheitskonzept, für den Wunschtrainer Sven Bender fehlte die Trainerlizenz für die dritte Liga, um bessere Leistungen auf dem Feld zu zeigen, fehlten die Top-Spieler.

Vor der Saison waren mit Mathias Fetsch (SC Freiburg II), Patrick Hobsch, Raphael Schifferl und René Vollath (alle TSV 1860) etliche Leistungsträger zur Konkurrenz abgewandert. Drei Trainer scheiterten am Ende daran, die SpVgg vor dem Abstieg zu retten.