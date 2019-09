SpVgg Unterhaching neuer Tabellenführer in der 3. Liga

Die SpVgg Unterhaching hat es geschafft: Zum Wiesn-Auftakt feiert sie einen über weite Strecken ungefährdeten Sieg, der in der perfekten Chancenverwertung der ersten 20 Minuten begründet liegt, und springt damit an die Tabellenspitze. Gleich mit den ersten beiden Schüssen ging die Spielvereinigung direkt 2:0 in Front. In der 14. Minute traf Jim-Patrick Müller von der Strafraumgrenze zum 1:0. Fünf Minuten später baute Felix Schröter die Hachinger Führung aus. Die beiden Tore fielen in den jeweiligen Situationen