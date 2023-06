SpVgg Unterhaching ist zurück in der 3. Liga

Nach zwei Jahren in der Regionalliga Bayern geht es für die SpVgg Unterhaching in der kommenden Saison wieder um Drittligapunkte. Nach dem 2:1-Sieg in Cottbus gewann die Mannschaft des scheidenden Trainers Sandro Wagner auch das Rückspiel im heimischen Sportpark.

Mathias Fetsch, schon im Hinspiel einer der Torschützen, erzielte in der 17. Spielminute die Führung, Simon Skarlatidis sorgte mit seinem 2:0 für die endgültige Entscheidung (90.+3). Cottbus, Meister der Regionalliga Nordost, verpasste damit den Sprung in die 3. Liga. Mit dem Aufstieg der Hachinger ist auch klar, dass die SpVgg Ansbach Regionalligist bleibt.

Fetsch staubt ab zur Vorentscheidung

Die Ausganssituation war nach dem 2:1-Sieg der SpVgg im Hinspiel klar: Cottbus musste kommen und mehr riskieren, und so gingen die Lausitzer die Partie vor 12.500 Zuschauern auch an. Die Gäste versuchten die Initiative zu übernehmen, während Haching auf lange Bälle und Konter setzte. Und so kam Cottbus durch einen gefährlichen Kopfball von Jan Shcherbakovski zur ersten Großchance des Spiels, die jedoch Hachings Keeper René Vollath vereitelte (14.).

Drei Minuten später dann die erste Chance für Unterhaching - und gleich lag der Ball im Tor. Zunächst hatte Gästetorwart Elias Bethke noch einen Schuss von Patrick Hobsch abgewehrt, doch Fetsch reagierte am schnellsten und staubte zum 1:0 ab.

Vollath rettet gegen Thiele

Cottbus brauchte jetzt zwei Tore, um wenigstens in die Verlängerung zu kommen. Vor allem agierten die Gäste aber nun giftiger. Kleinere Nickeligkeiten und Fouls störten den Spielfluss, erst in der 34. Minute hatte Timmy Thiele die nächste Chance für den FCE, aber erneut war der starke Vollath zur Stelle.

Kurz vor der Pause hatte dann Hachings Manuel Stiefler zweimal die Möglichkeit, auf 2:0 zu stellen. Erst war die Latte im Weg (45.), dann bekam er den Ball alleine vor Bethke nicht unter Kontrolle.