SpVgg Unterhaching hat aktuell "wieder eine Durststrecke"

Seit fünf Spielen ist die Spielvereinigung Unterhaching ohne Sieg und hat zuletzt zwei Mal verloren. Damit steht der Aufstiegsaspirant aktuell nur auf einem ernüchternden zehnten Tabellenplatz. Das Auf und Ab beschäftigt Präsident Manfred Schwabl: "Wir sind in die Saison sehr holprig gestartet mit drei Spielen, die nicht zufriedenstellend waren, dann haben wir fünf Mal gewonnen und jetzt gibt es wieder eine Durststrecke.“

Junger Kader - starke Liga

Mit der zweiten Mannschaft des FC Bayern, den im vergangenen Jahr in der Aufstiegs-Relegation gescheiterten Teams aus Schweinfurt, Aschaffenburg und Bayreuth sowie ambitionierten Vereinen wie Burghausen oder Illertissen ist die Regionalliga wohl so stark wie noch nie. Und das Durchschnittsalter in der jungen Hachinger Mannschaft liegt unter 23 Jahren.

Dazu sind mehr als die Hälfte der Spieler neu im Kader. "Es muss sich erst finden alles, die neuen Spieler sind angeschlagen, haben im letzten Jahr kaum gespielt. Die Jugend, die rauskommt aus der U19, muss sich erst akklimatisieren in der Regionalliga, weil die ist wesentlich stärker als damals 2016/2017 als wir in der Liga waren", erklärt Schwabl.

Schwierige Aufgabe für Trainer Wagner

Insgesamt eine schwierige Aufgabe für den neuen Trainer Sandro Wagner: "Sandro ist ein Glücksfall für uns, da bleibe ich dabei, auch wenn es jetzt am Anfang noch nicht so läuft. Er ist sehr emphatisch und total akribisch, also ich glaube, der denkt an nix anderes mehr, dem seine Frau möchte ich auch nicht sein", so Schwabl, der auch von seinem engagierten Coach schwärmt: "Was mir gefällt: Er hinterfragt alles, will alles wissen, ist kritikfähig und der kriegt alle Zeit der Welt."

Wenn Unterhaching allerdings die Rückkehr in die 3. Liga gleich im ersten Anlauf schaffen will, wird es Zeit den Hebel umzulegen. Denn, besonders verlockend in dieser Saison, der Tabellenerste steigt direkt auf und muss nicht in die nervenzehrende Relegation. Am Samstag wartet der Tabellen 19. aus 1860 Rosenheim. Für die Hachinger ist ein Sieg absolute Pflicht.