SpVgg Unterhaching bleibt Remis-König der 3. Liga

Würzburger Kickers kassieren Niederlage

Die Würzburger Kickers kassierten daheim eine 1:2-Pleite gegen den Halleschen FC. Die Gäste gingen in der 17. Minute durch ein Eigentor von Daniel Hägele in Führung. Orhan Ademi glich vier Minuten später per Elfmeter für die Unterfranken aus. Doch in der 55. Minute besiegelte Mathias Fetsch die Würzburger Niederlage. Die Kickers rangieren nach der zweiten Pleite in Folge auf dem neunten Platz.

Würzburger Kickers - Hallescher FC 1:2 (1:1)

Würzburger Kickers: Bätge - P. Göbel, Hägele, Schuppan, Kurzweg - Gnaase (88. Syhre) - F. Kaufmann, Skarlatidis (74. P. Breitkreuz), Mast - Baumann (71. Küc), Ademi

Hallescher FC: Eisele - Lindenhahn, Heyer, Landgraf - Ajani, Washausen, Guttau (68. F. Arkenberg), Manu - B.B. Bahn - Pagliuca (46. Sohm), Fetsch (81. Schilk)

Schiedsrichter: Markus Schmidt (Stuttgart)

Zuschauer: 4.734

Tore: 0:1 Hägele (17./Eigentor), 1:1 Ademi (21./Foulelfmeter), 1:2 Fetsch (55.)

Gelbe Karten: P. Göbel (2), Schuppan (2), Kurzweg (2) / -