SpVgg Unterhaching bleibt im Juni ohne Sieg

Nach dem Wechsel ein ähnliches Bild, nur diesmal hatten die Gäste durch Gianluca Korte die erste Chance. In der 55. Minute traf er aus aussichtsreicher Position aber nur ans Außennetz. Vier Minuten später dann die Doppelchance für die Hachingwer: Erst köpfte Max Dombrowka einen Eckball aus vierzehn Metern an die Latte. Den Abpraller drosch dann der eingewechselte Lucas Hufnagel ans Außennetz. Am Ende hatte keine Mannschaft mehr die Reserven, nochmal richtig Druck zu machen. So blieb es beim 0:0.