vor 22 Minuten

SpVgg Unterhaching besiegt Meppen und ist Tabellenzweiter

Die SpVgg Unterhaching setzte sich am vierten Spieltag mit 2:1 gegen den SV Meppen durch und kletterte nach drei Siegen in Folge auf den zweiten Platz in der 3. Liga. Joker Niclas Anspach sorgte für das Hachinger Siegtor.