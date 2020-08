SpVgg Unterhaching: Arie van Lent wird neuer Chefcoach

Die Oberbayern bestätigten den Namen Arie van Lent bisher zwar nicht, setzten für Dienstag aber eine Presserunde an. Offensiver meldete sich dagegen van Lent selbst zu Wort. "Haching passt absolut zu mir und meiner Philosophie, wie ich sie auch in Offenbach, Ahlen und bei Borussia Mönchengladbach als Trainer gelebt habe", sagte der Fußballlehrer am Montag gegenüber Sport1. "Ich habe ein gutes Gefühl und freue mich sehr auf diese spannende Aufgabe."

Trainer mit Händchen für junge Talente

Damit hat Schromm zwar keinen Trainer mit Bayernbezug gefunden, doch der 49-Jährige kennt sich mit der Entwicklung von jungen Talenten aus. Und die sollen bei der SpVgg Unterhaching weiter stark gefördert werden, das hatte Schromm zuletzt betont. "Wir wollen in Zukunft auch noch mehr Top-Talente im Sportpark in der ersten Mannschaft sehen."

Van Lent hat in den letzten fünf Jahren die U23 von Borussia Mönchengladbach (153 Regionalliga-Spiele) trainiert, zuvor war er bei der U19 der Fohlen aktiv. Auch an Drittliga-Erfahrung mangelt es dem Niederländer nicht. Bei Rot Weiss Ahlen 2010-2011) stand er, wie in Offenbach (2011-2013) als Trainer an der Seitenlinie.

Als Spieler lief van Lent in 120 Bundesliga-Spielen für Mönchengladbach, Bremen und Frankfurt auf. Zudem hat er 142 Zweitliga-Partien bestritten.