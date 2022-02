SpVgg Greuther Fürth will in Wolfsburg die gute Form bestätigen

"Im Hinspiel hatten wir keine Chance", erinnerte sich Fürth-Trainer Stefan Leitl an das letzte Aufeinandertreffen mit dem VfL Wolfsburg. Zugleich betonte er aber: "Wir sind jetzt in deutlich anderem Zustand, haben deutlich mehr Selbstvertrauen. Wir gehen auch selbstbewusst in diese Partie und wir wollen was aus Wolfsburg mitnehmen."

Vier Spiele ohne Niederlage: Ein ungewohntes Gefühl für die Mannschaft von Leitl, die noch immer abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz steht. Seine Spieler seien "gut vorbereitet, haben Selbstvertrauen, Mut" und wollen "die sehr gute Form aus den letzten Wochen" am Sonntagabend (6.2.2022, Radio-Livereportage ab 17.30 Uhr) bestätigen.

Leitl: "Von der ersten Sekunde an" Präsenz zeigen

Mit "Selbstvertrauen, Mut und Zweikampfhärte" will der Coach dem starken Gegner beikommen. Er geht nämlich davon aus, dass der VfL "sehr aktiv ins Spiel gehen wird". Für die SpVgg Greuther Fürth heißt das, "dass wir von der ersten Sekunde an eine gute Präsenz, eine gute Körpersprache zeigen und vor allem die Zweikämpfe dann auch annehmen", so Leitl.

Torhüterfrage bei der SpVgg Greuther Fürth noch offen

Dafür hat er "nahezu alle Spieler" an Bord. Auch Neuzugang Tobias Raschl sei eine Option für den Kader. Nur die Torwartfrage ließ der Trainer noch offen. Er habe noch nicht entschieden, ob der Stammtorwart Sascha Burchert oder der im Winter von Molde FK verpflichtete Schwede Andreas Linde zwischen den Balken stehe.

Trainer-Jubiläum für Stefan Leitl

Fest steht, dass Leitl in Wolfsburg sein dreijähriges Jubiläum als Trainer bei der SpVgg feiert. Das sei in der Branche "selten, wenn man so lange im Amt ist", betonte der Coach. Deshalb sei er sehr glücklich" und ist "dankbar für die schöne Zeit".