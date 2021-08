SpVgg Greuther Fürth will beim "heißen Spiel" in Mainz punkten

Mainz ist für den Fürther Coach "eine Mannschaft, die in der Regel ein sehr gutes Gegenpressing spielt. Sie werden aktiv nach vorne verteidigen", warnt Leitl. Dies sei aber auch genau die Spielidee des Kleeblatt-Coaches.

Positive Pflichtspielbilanz seit fünf Partien

Das Kleeblatt hat die letzten fünf Pflichtspiele in Mainz gewonnen: vier Mal in der zweiten Liga und einmal in der höchsten deutschen Spielklasse. Darunter ist der erste Sieg in der Premieren-Bundesliga-Saison 2012/13. Auch beim letzten Aufeinandertreffen im Jahr 2016 ging Greuther Fürth im DFB-Pokal mit 2:1 zu Hause als Sieger vom Platz.

Fürth will "mit viel Leidenschaft" punkten

Auch am Samstag (28.8.2021, 15.30 Uhr, Einblendungen in der Sendung Heute im Stadion in Bayern 1 und Radio-Livereportage im Livecenter von BR24) will Leitl bei den Nullfünfern zählbares einfahren: "Wir fahren schon nach Mainz, um zu punkten", sagte der Coach. "Wenn wir die richtigen Lösungen auf den Platz bringen und mit viel Leidenschaft spielen, bin ich davon überzeugt, dass wir in Mainz bestehen können", so lautet das Rezept dafür.

SpVgg hat fast alle Mann an Bord

Personell kann der Trainer nahezu aus dem Vollen schöpfen. Bis auf Jessic Ngankam und Gideon Jung, der am Knie operiert wurde, stehen alle Mann zur Verfügung. Auch Neuzugang Jetro Willems soll – wenn er das Abschlusstraining absolvieren kann – auf jeden Fall im Kader stehen.