SpVgg Greuther Fürth: Viele Gründe für den Aufschwung

Der Name Fürth fiel kein einziges Mal, als die Trainer vor der Saison nach den Aufstiegsfavoriten gefragt wurden. Fast jeder nannte die Absteiger 1. FC Köln und Hamburger SV. Köln steht nach zehn Spieltagen mit 20 Punkten tatsächlich an der Spitze. Doch direkt dahinter lauern bereits die Fürther. Gelingt am Freitagabend (Anstoß: 18.30 Uhr) ein Sieg beim SV Darmstadt 98, dann könnten die Franken sogar vorübergehend die Tabellenführung übernehmen.